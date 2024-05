Guardiola elogia Kompany: ‘Vai treinar o City no futuro’

Tetracampeão pelo Manchester City – uma conquista inédita na história do futebol inglês – e contando com prestígio mundial, Pep Guardiola fez um grande elogio ao treinador Vincent Kompany. Afinal, embora o Burnley tenha sofrido o rebaixamento, o técnico belga preservou sua imagem. Assim, para Guardiola, Kompany deverá ser o próximo comandante do Bayern de Munique, como vem sendo especulado.

«Não importa se caiu com o Burnley. Tenho ótima opinião sobre o trabalho dele. Como pessoa, pela personalidade e inteligência. Ficaria contente em ver o Kompany no Bayern”, disse Guardiola.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o ex-zagueiro já fez até um acordo com o clube alemão para suceder Thomas Tuchel na próxima temporada, assinando contrato de três anos.

E Guardiola foi além, apontando Kompany como futuro líder do próprio time inglês. Como treinador, o espanhol já comandou Kompany na época em que o belga era zagueiro. Assim, conhece bastante o perfil do atleta que passou a ser técnico.

“Kompany vai ser treinador do Manchester City no futuro. Guardem as minhas palavras. Depois vocês vão me ligar”, disse Guardiola, que neste sábado (25/5) viu o seu City perder a final da Copa da Inglaterra para o Manchester United.

Elogio de Guardiola a Kompany tem peso

A opinião de Guardiola, certamente, conta pontos a favor de Kompany, qualquer que seja o destino do belga. Afinal, o espanhol chegou ao 38º troféu de sua carreira. Na história do futebol, Guardiola só tem menos títulos que Sir Alex Ferguson. O escocês, de 82 anos, conquistou 49 taças em 39 anos de carreira, a imensa maioria deles no comando do United, rival do City em Manchester – ele também chegou ao topo pelos escoceses St Mirren e Aberdeen.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook