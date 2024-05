Com gol brasileiro, Atlético de Madrid encerra La Liga com vitória fora de casa

O Atlético de Madrid encerrou a La Liga com vitória. A equipe de Diego Simeone venceu a Real Sociedad por 2 a 0, fora de casa, neste sábado (25), pela última rodada do Campeonato Espanhol. Os gols da vitória sairam dos pés do brasileiro Samuel Lino e de Reinildo. O lateral apareceu na área sozinho para completar o cruzamento de Llorente e marcar o primeiro tento da partida. Já no último minuto do jogo, em lance parecido com o primeiro gol, Morata cruzou rasteiro e Reinildo apareceu para dar números finais a partida.

Com o resultado, os Colchoneros encerram o torneio na quarta posição e vaga na Champions League. Já a Real Sociedad acaba em sexto e vai disputar a Europa League ano que vem.

Brasileiro marca para o Atlético de Madrid

O primeiro tempo até começou equilibrado, mas não demorou muito para sair o primeiro gol da partida. Aos 8 minutos, Llorente recebeu bel pass na direita e cruzou rasteiro. A bola passou por Griezmann, mas não pelo brasileiro Samuel Lino, que apareceu livre na segunda trave para abrir o placar para a equipe Colchonera. Após o tento sofrido, a Real Sociedad começou a trabalhar mais a bola. E até conseguiu fazer uma pressão na equipe de Madrid. As melhores chances aconteceram com Becker e Brais Mendéz. Afinal, os dois conseguiram deslocar Oblak em suas finalizações. Contudo, nas duas vezes tinha um jogador do Atlético de Madrid em cima da linha para salvar os visitantes. Os mandantes ensaiaram uma pressão ainda mais forte nos minutos finais da primeira etapa, mas sem sucesso. No último lance, Llorente quase marcou o segundo para os visitantes, mas parou em grande defesa de Remiro.

Colchoneros seguram pressão no segundo tempo

A etapa final começou como acabou o primeiro tempo. A Real Sociedad seguia na sua pressão em busca do empate, enquanto o Atlético de Madrid explorava sua velocidade e contra-ataques para assustar. Contudo, a estratégia dos mandantes aparentava estar dando mais certo. Take Kubo arrancou pelo meio e finalizou com força. Oblak se esticou inteiro e fez uma defesaça para evitar o empate. Nos minutos finais, o time da casa pressionou muito atrás da igualdade, mas encontrou um ônibus estacionado do lado dos visitantes. Saúl ainda chegou a receber o cartão vermelho, mas o time de Simeone chegou a marcar o segundo. Muito parecido com o primeiro gol, Morata recebeu na direita e cruzou rasteiro. A bola cruzou toda a área e chegou em Reinildo, que mandou para o fundo das redes e deu números finais ao embate.

Jogos da 38ª rodada do Espanhol (última)

Sexta-feira (24/5)

Girona 7×0 Granada

Sábado (25/5)

Osasuna 1×1 Villarreal

Real Sociedad 0x1 Atlético de Madrid

Almería x Cádiz – 13h30

Rayo Vallecano x Athletico de Bilbao – 13h30

Real Madrid x Betis – 16h

Domingo (26/5)

Getafe x Mallorca 9h

Celta x Valencia – 11h15

Las Palmas x Alavés – 11h15

Sevilla x Barcelona – 16h

