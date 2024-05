Time de técnico ex-São Paulo, Al Ain é campeão asiático

Ain's Paraguayan midfielder #10 Kaku celebrates scoring his team's second goal during the second leg of the AFC Champions League Final between UAE's Al Ain and Japan's Yokohama F. Marinos at the Hazza Bin Zayed Stadium in Al-Ain on May 25, 2024. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Al Ain, dos Emirados Árabes, é o campeão da Champions asiática de 2023/24. Neste sábado (25/5) venceu os japoneses do Yokohama Marinos por 5 a 1 no jogo de volta da final (na ida o Yokomava venceu por 2 a 1). Com isso, o time árabe garantiu a vaga para o Mundial de Clubes de 2025. O cara do jogo foi o atacante marroquino Soufiani Rahimi. O MVP da competição fez dois gols e sofreu o pênalti que o paraguaio Alejandro Romero converteu. E ainda sofreu falta no fim do primeiro tempo que gerou a expulsão do goleiro William Popp (apesar do nome é japonês). Na reta final, já nos acréscimos, o tongolense Fo-Doh Laba fez mais dois gols para o Al Ain. O tento do time japones foi do brasileiro Yan Matheus, quando o jogo já estava 2 a 0 no placar.

Este foi o segundo título de Champions do Al Ain, já que venceu em 2023. E coroou a campanha da equipe treinada por Hernán Crespo (ex-São Paulo), que eliminou o Al Nassr de CR7 e o Al Hilal de Jorge Jesus nas fases anteriores, o Yokohama Marinos tentava o primeiro caneco (foi vice em 1990).

Marroquino arrasa com a camisa do Al Ain

O primeiro tempo foi todo de Soufiani Rahimi. Aos sete, abriu o placar em lance de oportunismo, aos 28, sofreu pênalti que Romero não desperdiçou. Embora o brasileiro Yam Matheus tenha feito um gol espetacular, aos 40, o fato de William Popp levar o vermelho por fazer falta e evitar o gol de Rahimi, matou o time. Com dez, precisou passar o segundo tempo jogando de forma cautelosa e defensiva. Assim, deu espaços para Rahimi fazer seu segundo gol no jogo, aos 22.

Na reta final Laba foi o cara. Primeiramente, fez um gol de letra, anulado por impdimento. Nos acréscimos, recebeu na entrada da área pela direita. O goleiro reserva do Yokohama, Shirasaka, foi cortar e furou. Laba, com o gol vazio, mandou para a rede. Pouco depois, o mesmo Laba começou e terminou uma boa trama do Al Ain para fazer seu segundo gol no jogo e fechar o placar em 5 a 1.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.