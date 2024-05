Futebol Solidário no Maracanã. Onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (26), às 16h, o Maracanã receberá o evento Futebol Solidário. A partida terá como objetivo arrecadar e incentivar doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. E o jogo marca também o encontro de diversos famosos do futebol, da música e da internet, unidos em prol de ajudar. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Aliás, a mistura nas escalações é bastante intrigante. No time “União”, por exemplo, a cantora Ludmilla fará dupla de zaga com Juan, ex-Flamengo e Seleção Brasileira. Já o cantor Belo jogará na meiúca ao lado de Diego Ribas (ex-Flamengo e Santos) e Djalminha (ex-Palmeiras e Flamengo).

Já na equipe ”Esperança”, temos o cantor Thiaguinho fazendo o meio de campo com Vampeta (ídolo do Corinthians) e D’Alessandro (ídolo do Internacional). No ataque, Wesley Safadão jogará ao lado de Nenê (Juventude) e do ex-jogador e comentarista Roger Flores.

Por fim, Ronaldinho Gaúcho e Cafu serão os capitães dos dois times. Além disso, os treinadores também chamam a atenção. Afinal, de um lado teremos Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira. Em contrapartida, Mano Menezes, ex-comandante do Corinthians, estará no outro banco de reservas.

Raphael Claus e Anderson Daronco vão se dividir na arbitragem da partida. Cada um apitará um tempo do jogo solidário. Até a manhã desta sexta-feira (24), 30 mil ingressos haviam sido vendidos.

Veja quem estará presente em cada um dos times do Futebol Solidário

TIME ESPERANÇA:

Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D’Alessandro, Roger Flores, Nenê e Wesley Safadão. Técnico: Dorival Júnior.

Reservas: Bárbara (goleira), Formiga, Ramon Motta, Ricardinho, Dodô, Denilson, Amaral, Renato Góes, Diego Souza, Natanzinho, Sergio Guizé, Thiago Martins, Marco Luque, Poze do Rodo, Giovana Cordeiro, Juan Paiva e Bebeto

TIME UNIÃO

Carlos Germano, Ludmila, Fred Bruno, Juan, Tamires, Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, Ronaldinho e José Loreto. Técnico: Mano Menezes.

Reservas: Erika, Filipe Luís, Alex Meschini, Kleberson, Elano, Marcello Mello, MC Daniel, Matheus Fernandes, L7nnon, Dilsinho, Edilson Capetinha, Gabriel O Pensador, Xamã e Edilson.

