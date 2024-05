Bahia estreia nova camisa em semifinal da Copa do NE contra CRB

Torcedor criou nova camisa do Bahia, com listras nas cores do time e gola dourada - (crédito: Foto: Divulgação)

O Bahia vai estrear uma nova camisa – o uniforme número 2 – durante o jogo contra o CRB, neste domingo (26/5). A partida, às 18h (de Brasília), será pela semifinal da Copa do Nordeste. E quem for à Arena Fonte Nova, em Salvador, verá os jogadores do Esquadrão com uma camisa criada por um torcedor.

O designer gráfico Cristian Gomes venceu o concurso que elegeu o novo manto, destacando listras diagonais vermelhas e azuis, entremeadas pelo branco, com um degradê azul vindo de baixo para cima. Torcedor do Bahia, Cristian diz que se inspirou na camisa de 1989, que também tinha listras diagonais (só que mais largas). Agora, as listras são mais estreitas.

Além disso, a camisa tem um detalhe na gola que revela o bom humor do time: BBMP (Bora Bahia, Minha Porra). Como se sabe, “Porra”, na Bahia, está longe de ser um palavrão de mau gosto. Pelo contrário, faz parte do dia a dia das pessoas, com mil usos e significados.

Felicidade em ‘entrar para história’ do Bahia

Cristian disse que o modelo mantém a tradição do manto tricolor, mas “também com ousadia”. Ele se inscreveu em todos os concursos de uniforme do Esquadrão e, finalmente, conseguiu emplacar sua criação.

“É uma felicidade sem tamanho estar na história do clube do meu coração como criador de

uma camisa que foge do padrão. Eu amo muito esse clube”, celebrou.

Após o lançamento oficial neste domingo, a nova camisa ficará à venda nas lojas

físicas e online do Bahia, a partir de R$299,99.

Bahia também segue vivo na Copa do Brasil

O Bahia está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. O Tricolor de Aço venceu o Criciúma por 2 a 0, na quinta-feira (23/5), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pelo jogo de volta da terceira fase. Assim, segue vivo na competição.

