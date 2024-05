Leverkusen vence Kaiserslautern e é campeão da Copa da Alemanha

Bayer Leverkusen's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong gets past Kaiserslautern's German goalkeeper #18 Julian Krahl during the German Cup (DFB-Pokal) final football match between 1 FC Kaiserslautern and Bayer 04 Leverkusen at the Olympic Stadium in Berlin on May 25, 2024. (Photo by JOHN MACDOUGALL / AFP) / DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND QUASI-VIDEO. (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Bayer Leverkusen se despediu da histórica temporada com o título da Copa da Alemanha. O time comandado pelo técnico Xabi Alonso venceu o Kaiserslautern por 1 a 0, neste sábado (25), mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. O gol marcado por Xhaka ainda na primeira etapa confirmou o segundo troféu nacional do clube em 2023/24. Além disso, 74.322 pessoas acompanharam a decisão no Estádio Olímpico de Berlim.

Dessa maneira, o Bayer Leverkusen colocou um ponto final na maior temporada da história do clube. Após conquistar a Bundesliga pela primeira vez, de forma inédita, o time ficou com o doblete nacional ao vencer a segunda Copa Alemanha, 31 anos após a conquista de 1992/93.

Por outro lado, um Kaiserslautern que foi apenas o 13º colocado na segunda divisão alemã se despede da temporada com o vice-campeonato. O clube tem tradição no país e possui quatro títulos alemães (o último em 1998), duas Copas da Alemanha (a última em 1996) e uma Supercopa da Alemanha (1991).

Kaiserslautern x Bayer Leverkusen

O Leverkusen dominou o primeiro tempo e abriu o placar em bela finalização de fora da área do volante Xhaka. No entanto, a expulsão do Kossounou, aos 43 minutos, pelo segundo cartão amarelo, deixou o atual campeão da Bundesliga com um jogador a menos. Assim, o Kaiserslautern ganhou confiança e pressionou em busca do empate. Mas, as equipes foram para o intervalo com o placar de 1 a 0.

No segundo tempo, o Kaiserslautern fez alterações que deixaram a equipe mais ofensiva. Ao mesmo tempo, o Leverkusen recuou e tentava explorar os contra-ataques. Foi dessa maneira, inclusive, que Frimpong desperdiçou a grande chance da segunda etapa. O atacante driblou o goleiro, mas, com pouco ângulo para o chute, se precipitou no cruzamento e facilitou o corte da defesa.

