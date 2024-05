América-MG x Santos: súmula não cita polêmica em gol e consta expulsão fora de campo

A CBF divulgou a súmula do confronto entre América-MG e Santos, ocorrido na noite de sexta-feira (24), pela sétima rodada da Série B do Brasileiro. No documento, o árbitro Wilton Pereira Sampaio ignora a polêmica do primeiro gol do time mineiro, que venceu por 2 a 1, e cita que deu cartão vermelho a um jogador do Coelho após o apito final, já fora do gramado.

O lance controverso ocorreu aos 14 minutos de jogo. João Paulo, do Santos, se machucou durante a tentativa de jogar com o pé e driblar Renato Marques. O goleiro ergueu uma das mãos, solicitando a interrupção da partida naquele instante, mas o árbitro deu sequência. Assim, o atacante do América-MG roubou a bola e tocou para o gol vazio, já com João Paulo caindo.

Os jogadores santistas reclamaram acintosamente de falta de fair play, mas houve a validação do gol. Embora tenha ocorrido um principio de confusão, ninguém recebeu cartão.

Expulsão após o jogo, já fora de campo

No preenchimento da súmula, Wilton Pereira informou que o zagueiro Pedro Barcelos, que não atuou, foi “expulso direto após o término da partida por invadir o campo de jogo, incitar e confrontar seus adversários com gestos provocativos, causando um princípio de tumulto”.

“O cartão vermelho não foi apresentado em campo, pois o mesmo (Pedro Barcelos) foi retirado rapidamente por um membro de sua equipe. Os atletas em campo foram informados da expulsão”, relatou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.