Bahia x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e CRB duelam neste domingo (26), às 18h, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço tenta chegar ao seu quinto título da competição, enquanto o Galo sonha com uma conquista inédita da competição. Quem avançar, encara Sport ou Fortaleza na grande decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT e da DAZN.

Como chega o Bahia

O Bahia é o maior campeão da Copa do Nordeste ao lado do rival Vitória com quatro conquistas e tem a chance de se isolar como maior campeão do torneio. Além disso, o momento da equipe é muito bom, já que divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Athletico Paranaense e se classificou recentemente para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Para a decisão deste domingo, Rogério Ceni não poderá repetir as escalações anteriores. Afinal, Everaldo, com uma fratura na costela, Ryan, que segue em transição física, e Acevedo, que se recupera de cirurgia no joelho. Por fim, o lateral esquerdo Iago , ex-Augsburg, está perto de um acerto, mas não será regularizado a tempo.

Como chega o CRB

Já o CRB segue em busca de sua primeira conquista da Copa do Nordeste. Aliás, a melhor campanha foi em 1994, quando foi vice para o Sport. Apesar de não fazer uma boa campanha na Série B, o Galo vem bem nas competições de mata-mata. Nas quartas de final, eliminou o Botafogo-PB nos pênaltis. Já na Copa do Brasil, bateu o Ceará com duas vitórias e também está nas oitavas de final.

Para o jogo contra o Bahia, o técnico Daniel Paulista tem como dúvida o lateral-esquerdo. Afinal, Willian Formiga, que sentiu o músculo adutor da coxa esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo contra os cearenses, é dúvida. Naturalmente, o substituo seria Jorge, ex-Palmeiras, mas ele não foi inscrito a tempo na Copa do Nordeste e ficará de fora do jogo. Mesmo caso do meia Raí e do atacante Getúlio. Assim, Matheus Ribeiro é o favorito para ocupar a vaga no lado esquerdo.

BAHIA X CRB

Semifinal da Copa do Nordeste (jogo único)

Data e horário: 26/05/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Ademir (Biel).Técnico: Rogério Ceni.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Árbitro: Fabio Augusto Santos de Sá Junior (SE)

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel (SE) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

VAR: Thayslane de Melo Costa (SE)

