PSG é campeão da Copa da França na despedida de Mbappé

Jogadores de Lyon e PSG em disputa de bola na final da Copa da França - Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images - (crédito: Franck Fife/AFP via Getty Images)

O PSG é o campeão da Copa da França. Neste sábado (25/5), venceu por 2 a 1 o Lyon, no Estádio Pierre Mauroy, em Lille. Dembélé e Fabián Ruiz, no primeiro tempo, fizeram os gols dos parisienses. O Lyon descontou na etapa final, com O’Brien. Este foi o último jogo de Mbappé com a camisa do Paris. O astro jogou o tempo inteiro. Teve chances, mas passou em branco. O jogo também foi marcado por confusão de torcedores antes da bola rolar.

Mas o placar não refletiu a superioridade do PSG, que não fez mais gols graças ao grande jogo do goleiro Lucas Perri. Isto porque o ex-Botafogo fez pelo menos quatro grandes defesas.

Desta maneira, o PSG chegou a 15ª conquista de Copa da França. Afinal, ganhou também em 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021. O Lyon buscava o sexto título (o último em 2012).

Lyon x PSG

O PSG dominava a partida, com o goleiro Lucas Perri sendo o destaque. Assim, o time abriu o placar aos 22 minutos. Dembelé, desmarcado, cabeceou sem dar chances para Perri. Aos 34 minutos, veio o segundo gol em uma boa jogada coletiva. Após um cruzamento de Dembelé, Fabian Ruiz cabeceou, pegou o rebote e ampliou. Para ilustrar a superioridade do PSG, o time teve 65% de posse de bola e 15 finalizações contra apenas duas do Lyon no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Lyon descontou aos dez minutos com um gol de cabeça de O’Brien após escanteio cobrado por Cherki. Contudo, o clube de Paris conseguiu controlar o resultado e conquistou o título com a vitória por 2 a 1 na partida que marcou a despedida de Mbappé.

