Em adeus de Kross do Bernabéu, Real empata com o Betis

Em partida válida pela última rodada do Campeonato Espanhol/La Liga de 2023/2024, o campeão antecipado Real Madrid recebeu o Real Betis, mas não saiu do 0 a 0 no Santiago Bernábeu. Com o resultado, a equipe da capital encerra a competição com 95 pontos. Já o time de Sevilla encerra a temporada em sétimo, com 57 pontos, classificado para a Liga Conferência. O duelo ficou marcado por várias homenagens a Toni Kross, eleito o melhor da partida e que deve se aposentar.

Apesar do placar, a partida foi boa tecnicamente, com boas chances para os dois lados. O americano Johnny, filho de brasileiros e ex-Internacional, teve um gol anulado no primeiro tempo.

Este foi o último jogo do Real Madrid antes da final da Champions League contra o Borussia Dortmund, no próximo sábado (01), às 16h (horário de Brasília), em Londres. Já o Betis agora entra de férias e pensa na temporada 2024/2025.

Os atacantes Vini Jr e Rodrygo foram titulares e atuaram os 90 minutos pelo Real Madrid. Já o zagueiro Militão entrou no segundo tempo, substituindo Nacho Fernández. Pelo lado dos visitantes, o atacante Willian José saiu na etapa complementar, enquanto o lateral-direito Abner sequer saiu do banco.

Despedida de Kross. Tem mais por aí?

A partida marcou a despedida do volante/meia Toni Kross como jogador do Real no Bernabéu. Antes do jogo, inclusive, ele foi homenageado pela torcida com um mosaico com sua imagem e a frase “Obrigado, lenda”. O camisa 8, que conquistou mais de 20 títulos com o Real, passou ainda por um corredor de aplausos pelos colegas (todos estavam com o número 8 nas costas).

O atleta está com 34 anos e deve se aposentar dos gramados após a Eurocopa com a Alemanha, em julho. Aos 40 do segundo tempo, ele foi substituído por Ceballos e foi novamente ovacionado por companheiros e torcedores do Real Madrid.

Aliás, outros dois atletas que estão há anos no Real podem deixar o time de Madri: o zagueiro Nacho Fernández e o volante Modric, de 34 e 38 anos, respectivamente. O primeiro deve ir para a MLS, já o segundo ainda negocia a renovação contratual.

Falando em meio-campista, quem não jogou foi o francês Tchouaméni. Com uma lesão no terceiro metatarso do pé esquerdo, foi substituído pelo compatriota Camavinga (que saiu para a entrada de Modric). Já o goleiro Courtois, outro com muitos anos de casa, saiu no segundo tempo, mas para dar rodagem ao reserva Kepa, outro que deve deixar o time.

Jogos da 38ª rodada do Espanhol (última)

Sexta-feira (24/5)

Girona 7×0 Granada

Sábado (25/5)

Osasuna 1 x 1 Villarreal

Real Sociedad 0 x 2 Atlético de Madrid

Almería 6 x 1 Cádiz

Rayo Vallecano 0 x 1 Athletico de Bilbao

Real Madrid 0 x 0 Betis

Domingo (26/5)

Getafe x Mallorca 9h

Celta x Valencia – 11h15

Las Palmas x Alavés – 11h15

Sevilla x Barcelona – 16h

