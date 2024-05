Verona x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Campeã italiana de 2023/2024 com cinco rodadas de antecedência, a Internazionale de Milão encerra a sua participação na competição neste domingo (26). Fora de casa, a equipe comandada por Simone Inzaghi visita o Hellas Verona, com a bola rolando às 15h45 (horário de Brasília), no Marcantonio Bentegodi.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão exclusiva do Star +.

Como chega a Inter:

Além de campeã, com apenas duas derrotas na competição, a Internazionale tem outro motivo para “amedrontar” o adversário. Afinal, a Cobra deve ter todos os jogadores à disposição para o duelo da última rodada. Nos 37 jogo até aqui, além das duas derrotas, a equipe de Milão soma ainda 29 vitórias e seis empates, somando 93 pontos.

Como chega o Verona

O time da casa também só cumpre tabela, afinal, não tem mais chances de rebaixamento tampouco de disputar alguma competição europeia na próxima temporada. Para esta partida, o Verona não contará com o atacante Juan Manuel Cruz, lesionado, nem com o meia Ondrej Duda e o atacante Thomas Henry, suspensos. Já o goleiro Berardi, com uma lesão no ombro, é dúvida.

Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano Quinta-feira (23/5)

Cagliari 2×3 Fiorentina

Sexta-feira (24/5)

Genoa 2×0 Bologna

Sábado (25/5)

Juventus 2×0 Monza

Milan x Salernitana

Domingo (26/5)

Atalanta x Torino – 13h

Napoli x Lecce – 13h

Empoli x Roma – 15h45

Frosinone x Udinese – 15h45

Verona x Inter de Milão – 15h45

Lazio x Sassuolo – 15h45 HELLAS VERONA X INTERNAZIONALE DE MILÃO 38ª rodada do Italiano

Data e horário: 26/5/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)

HELLAS VERONA: Lorenzo Montipò, Fabien Centonze, Giangiacomo Magnani, Diego Coppola, Rúben Vinagre, Ondrej Duda, Suat Serdar, Darko Lazovi?, Michael Folorunsho, Tijjani Noslin y Federico Bonazzoli. Técnico: Marco Baroni

INTER DE MILÃO: Yann Sommer, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Benjamin Pavard, Federico Dimarco, Henrij Mjitaryán, Hakan Çalhano?lu, Nicolò Barella, Matteo Darmian, Lautaro Martínez y Marcus Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

