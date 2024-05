Porto x Sporting: escalações e onde assistir

Dia de clássico decisivo no futebol português. Porto e Sporting se enfrentam neste domingo (26), às 13h15 (de Brasília), pela final da Taça de Portugal 2023/24, no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa. O Dragão vai em busca do terceiro título consecutivo, enquanto o Leão, atual campeão Português, quer o doblete para coroar a boa temporada sob o comando do técnico Rúben Amorim, cobiçado no mercado de transferências.

Como chega o Porto

O time comandado pelo técnico Sergio Conceição vê na Taça de Portugal a oportunidade de encerrar a temporada 2023/24 com um título após terminar o Português na terceira posição.

Contudo, o experiente zagueiro Pepe é dúvida para a partida. Caso ele não tenha condições de jogo, Zé Pedro pode ganhar uma chance na equipe titular ao lado de Otávio na zaga. Além disso, os desfalques confirmados ficam por conta de Marcano e Sanusi.

Como chega o Sporting

Por outro lado, o Sporting chega para conquistar mais um título nacional nesta temporada, uma vez que o clube venceu com autoridade o Campeonato Português.

Ao mesmo tempo, o grande destaque da equipe, Gyokeres, está confirmado para a final deste domingo. O atacante sueco tem 55 participações em gols nesta temporada e é a grande esperança para o Leão buscar o título.

O técnico Rúben Amorim terá o desfalque de Matheus Reis para a decisão. Enquanto Plata aparece como dúvida.

Porto x Sporting

Final da Taça de Portugal

Data e horário: domingo, 26/05/2024, às Xh (de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa (POR)

Porto: Diogo Costa; João Mário, Zé Pedro (Pepe), Otávio e Wendell; Varela e Nico González; Galeno, Francisco Conceição e Pepê; Evanílson. Técnico: Sergio Conceição.

Sporting: Diogo Pinto; Coates, Diomande e Inácio; Geny, Hjulmand, Daniel Bragança e Nuno Santos; Gyökeres, Pote e Trincão. Técnico: Rúben Amorim.

Onde assistir: Star+

