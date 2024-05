Com brilho brasileiro, Zenit é hexacampeão russo

Artur comemora o gol do título do Zenit, aos 40 minutos do segundo tempo - (crédito: Foto: Divulgação/Zenit)

O Zenit é campeão russo de 2023/2024. E o jogo do título veio com brilho dos brasileiros, afinal, os meias Mantuan, ex-Corinthians, e Artur, ex-Palmeiras e Bragantino, marcaram na vitória por 2 a 1 sobre o Rostov. A partida foi disputada neste sábado (25), na cidade de São Petersburgo, casa do vencedor.

Aliás, o Rostov, que apenas cumpria tabela, abriu o placar também com gol de brasileiro, aos nove do segundo tempo. Este chama-se Ronaldo e passou ainda por Bahia, São Caetano e Levski Sofia, da Bulgária. No entanto, Mantuan marcou de pênalti aos 20 e Artur deu números finais aos 40.

O Zenit, campeão pela sexta vez seguida e décima na história, encerra a competição com 57 pontos em 30 jogos. Depois apareceu o Krasnodar, com 56. A equipe da cidade de mesmo nome também venceu na última rodada (1 a 0 no Dínamo de Moscou). Depois, inclusive, aparecem os quatro grandes da capital russa: Dínamo (56), Lokomotiv (53), Spartak (50) e CSKA (48). O Rostov encerra a participação em sétimo, com 43.

Brasileiros do Zenit

Além de Mantuan e Artur, o Zenit tem outros brasileiros, como o zagueiro Nino, ex-Criciúma e Fluminense, e Wendel, revelado pelo próprio Flu e com passagem ainda pelo Sporting Lisboa. Ex-Náutico e Galo, o zagueiro Douglas Santos é outro atleta que defende o time de São Petersburgo. Rodrigão, outro ex-Atlético, e Claudinho, que brilhou no Bragantino, e Pedro Henrique, que saiu do Corinthians este ano, também são do Zenit. A lista é completada ainda pelo brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes. O lateral-direito acumula passagens pela dupla Gre-Nal.

“Tem sido uma experiência maravilhosa pra mim. Ela foi coroada agora com esse título, que era o grande objetivo da temporada. Foi uma adaptação rápida. O Zenit é o mais brasileiro dos times russos e isso ajudou muito na minha chegada. Fui muito bem recebido por todos e esse título é uma retribuição também”, contou Nino.

Lista de campeões

Com o título, o Zenit iguala-se ao Spartak como maior campeão, ambos com dez. Depois, aparecem CSKA (6), Lokomotiv (3) e Rubin Kazan (2). O Alania Vladikavkaz tem um título, e a competição é disputada desde 1992 neste formato.

