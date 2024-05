Náutico goleia Remo nos Aflitos e encosta no G4 da Série C

Com uma atuação vibrante, o Náutico goleou por 4 a 1 o Remo neste sábado (25), no Estádio dos Aflitos. O jogo na capital pernambucana foi válido pela quinta rodada da Série C do Brasileiro.

Gustavo Maia abriu o placar para o Timbu, Paulo Sérgio (duas vezes) e o experiente zagueiro Rafael Vaz, em linda finalização, anotaram para os donos da casa. Marco Antônio descontou para os paraenses.

Náutico sobe na tabela

Assim, o time pernambucano, comandado pelo técnico Mazola Junior, chega a sete pontos e passa a ocupar o nono lugar. Por outro lado, o Leão estaciona nos quatro somados, na 14ª colocação. Os quatro primeiros, aliás, sobem para a Segunda Divisão.

Na próxima rodada, o Remo volta a jogar como visitante. Enfrenta o Sampaio Corrêa, no dia 1º de junho (sábado), às 17h (de Brasília), no Castelão, em São Luís. Já o Náutico tem compromisso marcado para o dia 3 (segunda-feira), fora de casa, às 20h, contra o São José-RS.

Jogos da quinta rodada

Sábado (25)

Confiança-SE 0x0 ABC-RN

Náutico-PE 4×1 Remo-PA

Sampaio Corrêa-MA 0x0 Botafogo-PB

Domingo (26)

Figueirense x Ferroviária-SP – 16h30

São Bernardo x CSA – 16h30

Londrina x Volta Redonda – 19h

Terça-feira (28)

Floresta-CE x Ferroviário-CE – 20h

A definir

Tombense-MG x Caxias-RS

São José-RS x Athletic-MG

Aparecidense-GO x Ypiranga-RS

