João Paulo rompe tendão de Aquiles e não deve mais jogar pelo Santos em 2024

O Santos confirmou que o goleiro João Paulo sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e passará por cirurgia neste domingo (26). O atleta se lesionou no duelo contra o América-MG, pela Série B do Brasileiro, na última sexta-feira.

O clube praiano, contudo, não divulgou o prazo de recuperação do camisa 34, que deve ficar ausente dos campos por, no mínimo, seis meses, após o encerramento da Série B. Assim, ele não deve mais jogar em 2024.

O exame de ressonância, logo após a chegada do elenco a Santos, confirmou a grave lesão. O médico Mauro Dinato será o responsável pelo procedimento cirúrgico. Ele, aliás, terá a companhia de Rodrigo Zogaib, chefe do departamento médico do Peixe.

Lance da lesão de João Paulo gerou reclamação da equipe do Santos

O lance que ocasionou a ruptura de João Paulo, acabou acontecendo aos 15 minutos da etapa inicial, quando ele caiu sozinho após sair do gol. Na sequência, o atacante Renato Marques, recuperou a bola e finalizou para marcar o primeiro gol da partida.

Assim, o gol resultou em grande reclamação do time santista, que cobrou fair play do adversário. Desse modo, o goleiro Gabriel Brazão, que entrou no decorrer da partida, deverá ser o substituto imediato até o final da temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.