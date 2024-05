Musa na Internet sonha com convite para final do Mexicano

Aimèe Alvarez é torcedora do América do México - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Assim como todo torcedor fanático, a modelo mexicana Aimèe Alvarez também sonha em ir a uma final de campeonato envolvendo o seu time. Fã do América, a moça, que também é musa no OnlyFans, revelou que está na expectativa por um convite para a partida do seu clube de coração com o Cruz Azul, neste domingo (26), às 22h (horário de Brasília).

“Quem vai me ajudar a conseguir ingressos para a final? Convide-me para o estádio no domingo”, comentou Aimèe.

A partida deste domingo será disputada no Estádio Azteca, casa do América e que tem capacidade para 83.264 pessoas. No jogo de ida, os times empataram em 1 a 1. O time do coração de Aimèe é o maior campeão, com 14 títulos, seguido de perto por Chivas Guadalajara (12), Toluca (10) e pelo próprio Cruz Azul (9).

Aimèe ficou famosa em 2018. Isso porque ela participou de uma festa com jogadores da Seleção Mexicana e outras 29 mulheres às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. Ela tem 34 anos e coleciona mais de 320 mil seguidores só no Instagram.

Essa, inclusive, não foi a primeira vez que Aimèe falou de futebol nas redes sociais. No ano passado, com o título do América do México no Apertura (segundo semestre), ela deu 60% de desconto para os fãs verem seus conteúdos íntimos na plataforma de streaming.

