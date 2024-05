Faltou inspiração! Guarani e Paysandu empatam sem gols, pela Série B

Guarani e Paysandu deixaram a desejar no Brinco de Ouro, em Campinas, neste sábado - (crédito: Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

Muitas faltas, cartões amarelos e pouca inspiração marcaram o empate sem gols entre Guarani e Paysandu na noite deste sábado (25), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sétima rodada da Série B do Brasileiro.

A melhor oportunidade foi do Bugre, mas Diogo Mateus, dentro da pequena área, desperdiçou ainda na primeiora etapa. O Papão, por outro lado, acertou uma bola no travessão em arremate de Leandro Vilela.

Este foi o primeiro empate do Guarani nesta edição da Série B. Com quatro pontos, o time paulista não sabe o que é vencer há três jogos e permanece na zona de rebaixamento. Os campineiros correm o risco de encerrar a rodada na lanterna e, por isso, precisam secar Brusque, Botafogo-SP e Ituano, que ainda jogam.

Já o Paysandu vai a cinco pontos e sai provisoriamente do Z4. O time paraense não triunfa há sete partidas no campeonato.

Ambas as equipes terão um intervalo de dez dias até a próxima rodada. Enquanto o Bugre voltará a campo em visita ao Mirassol no dia 4, uma terça-feira, o Paysandu receberá, no mesmo dia, o América-MG, em Belém.

