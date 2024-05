Endrick admite que abdicou de mudar o visual após desaprovação da namorada

Endrick em momento particular com a namorada Gabriely Miranda - (crédito: Foto: Instagram @gabrielymiiranda)

O namoro de Endrick com a influencer Gabriely Miranda voltou a movimentar a internet, no último sábado (25/5). Isso porque os usuários da rede social entendem que o atacante não tem autonomia sobre as suas decisões. Ou seja, a opinião da amada é prioridade.

Em novo episódio, Endrick revelou que desejava alterar seu visual. No entanto, Gabriely desaprovou tal mudança. O jogador do Palmeiras queria trançar seu cabelo, exatamente após ser campeão brasileiro com o Alviverde, no fim do ano passado. Tal declaração ocorreu durante o programa “Que papinho”, da Cazé TV.

“Palmeiras foi campeão, ia meter a trança. Mas, mudei de ideia porque a ‘muié’ (Gabriely) não aprovou, não. Ela gosta do meu cabelo assim, bagunçado. A fala dela pesou. Sabe quando ela dá aquela ‘catucada’? Você só fica pensando. Ela falou ‘vai ficar legal, mas eu não aprovo’. Aí ela disse ‘você quer?’ para já falar não. Não, não, amor. Não quero, não”, detalhou o astro.

Outras polêmicas do relacionamento de Endrick

O primeiro episódio que causou alvoroço foi o fato de o casal ter exposto que tinha um contrato de namoro. No caso, uma brincadeira entre eles, porém a repercussão foi negativa no público em geral. Além disso, outra situação que reverberou foi a participação da família no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo.

Afinal, após o jornalista e apresentador Pedro Bial questionar Gabriely se a mesma estava animada com a mudança para a Europa e Madrid. Contudo, a resposta da namorada indicou dúvida sobre este cenário. Posteriormente, a mãe de Endrick, Cíntia Ramos, pareceu não aprovar a fala da sua nora e quase que imediatamente interveio na situação.

Com isso, adotou um discurso em que frisa a relevância da carreira do seu filho e toda dedicação para chegar a um gigante do futebol europeu.

“Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos no Real Madrid. Foi para isso que eu e meu esposo lutamos para estarmos aqui. Então, isso aí é um sonho realizado”, assegurou a mãe.

Ela ainda complementou que os objetivos familiares são prioridade com relação a adaptações pessoais.

“Não me importo se eu vou me adaptar com alguém ou se vou ter amigos. O que importa é a família, é isso”, finalizou.

Cíntia ainda registrou a participação da família no programa “Conversa com Bial” com postagem no Instagram. No entanto, na publicação cortou a nora, presente na foto original.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .