Grêmio faz ação para incentivar torcedores a lotar o Couto Pereira

A diretoria do Grêmio se movimenta para incentivar a seus torcedores a lotar o Couto Pereira no retorno da equipe aos gramados. Uma das manobras é a presença de dirigentes em rádios para fazer propaganda da volta aos estádios. O presidente Alberto Guerra e o vice de futebol Antônio Brum fazem revezamento em emissoras catarinenses e paranaenses. A informação é da “Rádio Gaúcha”.

A estratégia que teve início, na última sexta-feira (24), é mobilizar as torcidas e consulados desses estados a estarem presente no primeiro jogo do Imortal. No caso após a paralisação forçada depois das enchentes no Rio Grande do Sul. Exatamente o confronto com o The Strongest, da Bolívia pela Libertadores, que ocorre na próxima quarta-feira (29), no Couto Pereira.

Esse processo de convencimento visa também auxiliar a equipe na campanha de recuperação na principal competição de clubes da América do Sul. Afinal, uma vitória contra o oponente boliviano é essencial para se manter vivo na busca por uma vaga nas oitavas.

Mobilização geral interna no Grêmio

O vice-presidente do Conselho de Administração, José Carlos Duarte, também recebeu a tarefa do clube para convocar os consulados. No caso, tanto os Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todos esses estados contam com facilidade de locomoção terrestre ao Couto Pereira pelas distâncias.

Assim, o dirigente encaminhou mensagens de áudio aos torcedores dessas localidades a estarem presentes no Couto Pereira.

“A mobilização da torcida e dos consulados é evidente. Muitos ônibus sairão aqui do Rio Grande do Sul e de pelo menos esses outros cinco Estados. A gente percebe que o torcedor abraçou a casa. E o torcedor local, de Coritiba e do Athletico-PR, também está demonstrando apoio ao Tricolor. Está todo mundo condoído com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Acredito que teremos um bom público para o jogo de quarta”, detalhou Duarte.

Em entrevista coletiva, Renato Gaúcho seguiu o mesmo roteiro.

“A todos os torcedores do Grêmio e de outros clubes que puderem comparecer ao Couto Pereira, a nossa gratidão será eterna”, acrescentou o treinador do Grêmio.

Como não há um histórico anterior de partidas com o Imortal sendo mandante no Couto Pereira, o clube não estabelece uma meta de público para o jogo com o The Strongest. Aliás, na verdade, a expectativa positiva se baseia nas declarações dos consulados.

“A mobilização e o interesse do pessoal estão bastante grandes e bem acima dos padrões normais. A tendência é de que o número de torcedores saindo de São Paulo para o Couto Pereira seja superior até mesmo a partidas do Grêmio no interior do estado, como em Campinas ou Santos”, esclareceu o diretor-adjunto do consulado do Grêmio de São Paulo, Gabriel Leal.

Missão para a diretoria do Imortal

Mesmo assim, a diretoria do Grêmio terá uma missão para convencimento geral de sua torcida a estar presente. Afinal, há uma movimentação maior para comparecimento no duelo com o Estudiantes. Exatamente porque a data e horário são mais atrativos, já que está marcado para ocorrer no dia 8 de junho, um sábado, às 19h.

“Está tendo uma mobilização muito forte aqui na região para o jogo de quarta contra o The Strongest. Mas o pessoal está empolgado mesmo e com uma expectativa maior para o jogo contra o Estudiantes. De qualquer forma, coloquei como meta que em todo jogo do Grêmio em Curitiba nós temos que sair daqui com pelo menos um ônibus. Temos que abraçar o clube e fazer o time se sentir em casa no Couto Pereira “, apontou Alexandre Padilha, coordenador consular da região de Joinville, que inclui mais de 10 municípios do norte de Santa Catarina.

Assim, a direção fez contato com sócios, consulados e torcedores em geral. A intenção era destacar que um resultado positivo contra o The Strongest, na próxima quarta-feira (29), é essencial. Caso isso não ocorra o embate com o Estudiantes pode significar apenas cumprimento de tabela. Por isso, o foco da mobilização é o duelo com o adversário boliviano e tentar transformar o Couto Pereira na Arena do Grêmio. Por sinal, a escolha do estádio ocorreu após o Coxa oferecê-lo ao Tricolor Gaúcho, que ainda vai receber o duelo da equipe contra o Bragantino, mas pelo Campeonato Brasileiro.

