Goleiro ídolo do Flamengo diz que Gabigol é ‘nocivo’ ao Flamengo

Raul Plassmann não poupou críticas a Gabigol e gostaria de vê-lo fora do time - (crédito: Foto: Reprodução Instagram)

O ex-goleiro Raul Plassmann, 79 anos, campeão mundial pelo Flamengo em 1981 e ídolo de uma geração de rubro-negros, disse que Gabigol só continua no clube por causa dos gols que ele fez na conquista da Libertadores. Afinal, o atacante teve papel decisivo na campanha histórica.

“Se não já estaria fora do Flamengo já muito tempo. É uma série de coisas, de comportamentos ilógicos”, disse.

Raul não economiza nas críticas a Gabigol

Raul mencionou a atitude de Gabriel, que vestiu uma camisa do Corinthians em casa, negou quando a foto vazou na internet e depois assumiu que usou o uniforme e pediu desculpas. Para Raul, os jogadores têm o direito de vestir o que quiserem em casa, mas precisam levar em conta a importância do clube que eles representam. Assim, devem pesar os prós e contras, o que, em sua opinião, não acontece com Gabigol.

“Ou é burro ou é inocente. Acredita no Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel. Você tem que saber onde está. Ele não tem consciência nenhuma. Ou se acha maior do que o Flamengo”, criticou o ex-goleiro, que também trabalhou como treinador e comentarista de TV após se aposentar dos gramados.

Raul: Torcedores se dividem sobre Gabriel

Plassmann também destacou que o comportamento de Gabigol se torna prejudicial ao causar diferentes reações entre os torcedores.

“Ele é tão nocivo ao Flamengo que dividiu a torcida. Tem torcedores a favor e torcedores contra. Ele cria uma situação horrorosa para o time. Divide a maior torcida do planeta”, diz.

Recentemente, embora haja torcedores que defendam Gabriel pelo papel que ele já teve em conquistas do time, houve protesto em que o atleta chegou a ser chamado de ‘canalha’ por rubro-negros na Arena da Amazônia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .