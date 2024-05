Com cirurgia à vista, Dinenno pode desfalcar o Cruzeiro por meses

O atacante Juan Dinenno, do Cruzeiro, não deve voltar tão cedo aos gramados. Afinal, além de estar afastado para tratamento, ele deve passar por uma cirurgia. A informação é do jornalista Samuel Venâncio.

O jogador argentino, de 29 anos, sofreu um edema na coxa esquerda, que acabou provocando, também, dores no púbis. Ele ficou com dificuldade para se movimentar em campo. Além disso, teve fratura no nariz. Assim, se houver a cirurgia, a expectativa é de que o afastamento dure cerca de três meses.

Dinenno chegou em janeiro e jogou 14 vezes

Contratado em janeiro de 2024, o argentino atuou em 14 jogos e fez 5 gols. Sua última participação foi na partida contra o Alianza, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana, no dia 11 de abril: um empate em 3 a 3 na segunda rodada da fase de grupos da competição. Antes mesmo disso, ele já vinha se queixando de incômodo e não foi titular nas semifinais do Campeonato Mineiro contra o Tombense, nos dias 10 e 16 de março.

Cria do Racing, jogou em 7 clubes antes do Cruzeiro

Nascido em Rosario em 28/8/1994, o centroavante de 1,86 metro chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2024, após quatro anos no Pumas, do México. Cria do Racing, ele também passou por outros cinco clubes (Temperley e Aldovisi, na Argentina; Cuenca e Barcelona, no Equador; e Cali, na Colômbia) antes de chegar ao México e, de lá, vir para o Brasil.

Com sua lesão e o risco de afastamento duradouro, a direção do Cruzeiro já estuda a contratação de um atacante que possa suprir a vaga.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.