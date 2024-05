Rodrigo Caetano destaca importância do Futebol Solidário

O diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, chegou ao Maracanã para o Futebol Solidário com um misto de responsabilidade e gratidão. Afinal, nascido em Santo Antônio da Patrulha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o dirigente de 54 anos destacou a importância do evento para o apoio aos seus conterrâneos.

“Hoje eu sou espectador , vim dar apoio como bom gaúcho que sou a este evento em prol das vítimas do meu estado. A gente só tem que agradecer a todo mundo que está envolvido nisso”, declarou, assumindo também o seu papel na iniciativa.

Rodrigo Caetano também respondeu sobre a preparação da Seleção Brasileira para a Copa América. O Brasil vai fazer dois amistosos antes do início da competição. Assim, o primeiro será no dia 8 de junho contra o México no Kyle Field, em College Station, no Texas, Já o segundo amistoso será contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

“No dia 30 começam os treinamentos com atletas das ligas europeias, com exceção do Rodrygo, Vini e Militão por causa da final da Champions. Os atletas brasileiros se incorporam a partir do dia 3 (de junho) . Todo o planejamento foi feito para que os atletas tenham a melhor condição possível de preparação porque depois da Copa América haverá jogos que envolverão deslocamentos longos e é preciso estar muito bem preparado no período de amistosos”, disse.

