Porto vence Sporting na prorrogação e é tri da Taça de Portugal

Evanilson celebra o seu gol, o primeiro do Porto na final contra o Sporting - (crédito: Foto: Patricia de Melo MoreirA/AFP via Getty Images)

Em jogo emocionante, o Porto conquistou, neste domingo (26/5), o tricampeonato da Taça de Portugal. Na finalíssima, no Estádio Nacional do Jamor, venceu de virada, e na prorrogação, o Sporting por 2 a 1. Os Leões, quer conquistaram o Campeonato Português desta temporada e queria a dobradinha, saiu na frente com St Juste. Porém, cedeu o empate (gol de Evanilson) e viu o mesmo St Juste ser expulso ainda aos 30 do primeiro tempo. Mesmo com um mais, o Porto viu o Sporting criar chances. O jogo ficou igual até os sete minutos do segundo tempo da prorrogação, quando Taaremi fez, de pênalti, o gol que garantiu mais um título para os Dragões.

Assim, além De celebrar o terceiro caneco seguido na competição, o Porto chega à sua 20ª Taça de Portugal na história. Está atrás apenas do Benfica, que tem 26. O Sporting venceu o torneio pela última vez em 2018/19, tem 17.

Tudo igual nos 90 minutos

O primeiro tempo foi muito bom, com os times buscando o ataque. O Sporting saiu na frente aos 19, quando o zagueiro Jerome St Juste apareceu na área num escanteio cobrado pela esquerda e cabeceou no canto esquerdo de Diogo Costa. Mas o Porto empatou pouco depois, aos 25. Após boa troca de passes, a bola foi lançada à área. Catamo estava livre, mas cortou a bola no pé de Evanílson. O ex-Fluminense e convocado para a Seleção, mandou para a rede, chutando de primeira. Aos 29, St Juste acabou expulso por falta próximo à area, sendo o último marcador. O Sporting ficava com dez e passou a se fechar. Mas atacando em lances de bola parada. Assim, quase voltou a ficar na frente em duas oportunidades, ambas salvas pelo goleiro Diego Costa.

No segundo tempo o Sporting conseguiu, mesmo com um a menos, equilibrar as ações nos primeiros 15 minutos. Se o Porto teve pelo menos duas chances claras, o Sporting, também fez da suas em lances de chuveirinho. Incluindo uma cabeçada de Gonçalo Inácio para milagre de Diogo Costa. Porém, a partir dos 20 minutos o Porto passou a pressionar. E aí foi a vez do goleiro Diogo Pinto aparecer com ótimas intervenções. Como o placar nos 90 minutos ficou no 1 a 1, prorrogação.

Porto marca e garante o tri

O Porto partiu para o ataque e a sua consistência ofensiva deu resultado. Aos sete minutos, o goleiro Diogo Pinto foi sair para cortar uma bola e fez pênalti em Evenailson. Pênalti. Apesar do pênalti a favor dos portistas. Taremi cobrou no meio do gol, mal. Mas entrou. Porto 2 a 1 no placar. No segundo tempo da prorrogação, o Sporting quase empatou com Gyokeres. Mas a festa ficou mesmo com os Dragões. Assim, salvam uma temporada muito apagada e que será marcada pelo fim da era Pinto da Costa, presidente do clube há décadas.

