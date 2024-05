Funcionários do Palmeiras receberão presente de Endrick

Endrick personalizou mais de 300 camisas do Palmeiras para distribuir aos funcionários do clube. Ao lado do símbolo alviverde, haverá um patch com o nome, foto e assinatura do atacante, que faz seu último jogo pelo clube nesta quinta-feira (30).

“Foram muitas pessoas torcendo por mim e me ajudando no clube durante esses anos. Sendo assim, queria deixar algo único, especial para elas, que só eles tivessem, e daí surgiu a ideia do patch. Foi a maneira que encontrei de mostrar para todos que eles, como minha família, são também campeões para mim”, afirmou.

Entrega aos funcionários será na Academia

A entrega das camisas, afinal, será feita aos funcionários da Academia de Futebol e acontecerá nesta semana. O Verdão se prepara para jogar contra o San Lorenzo na quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Já classificado como líder do grupo, o time de Abel Ferreira busca garantir a melhor campanha geral. Após a partida, Endrick ainda teria chances de enfrentar o Criciúma no fim de semana, mas terá de cumprir suspensão automática.

Ele, então, se apresentará à seleção brasileira para os amistosos contra México e Estados Unidos e, posteriormente, para a disputa da Copa América. Ao fim da competição, o camisa 9 seguirá para o Real Madrid.

