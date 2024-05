Jandrei será titular do São Paulo na ausência de Rafael

Jandrei será o goleiro titular do São Paulo a partir do jogo contra o Internacional, no dia 13, pela oitava rodada do Brasileirão, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Rafael, convocado para a seleção brasileira que disputará a Copa América, se apresentará ao técnico Dorival Júnior no dia 3 de junho.

Até essa data, Rafael ainda jogará duas partidas pelo Tricolor: contra o Talleres, no dia 29, no Morumbi, pela sexta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, e contra o Cruzeiro, no dia 2 de junho, também no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Jandrei, que foi titular na partida contra o Águia de Marabá, ajudando o time a se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, já disputou quatro partidas nesta temporada. Com a ida de Rafael para a seleção, Jandrei pode fazer até nove jogos consecutivos pelo Tricolor se o Brasil chegar à final da Copa América.

Jandrei ganhou a confiança de Zubeldía

Aos 31 anos, o goleiro está em sua terceira temporada pelo São Paulo. Desde sua chegada em 2022, ele participou de 43 partidas e, em 2023, entrou em campo cinco vezes. Formado pelo Internacional, ademais, ele também jogou por Chapecoense, Athletico-PR, Santos e Genoa, da Itália.

O técnico Luis Zubeldía, por fim, está confiante com a substituição no gol tricolor devido à experiência de Jandrei:

“Rafael jogará até se juntar à Seleção, e depois Jandrei estará preparado. Decidi, dessa forma, que Jandrei jogaria contra o Águia de Marabá para ganhar ritmo. Quando Rafael for para a Seleção, Jandrei será o goleiro. Não gosto de mudar os jogadores, especialmente os goleiros”, disse Zubeldía.

