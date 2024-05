Nenê torce por contratação de Philippe Coutinho no Vasco

Ídolo do Vasco, o jogador Nenê falou sobre a possível contratação de Philippe Coutinho pelo Cruz-Maltino. Foi na chegada ao Maracanã para o Jogo Solidário entre personalidades em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Ele é cria do Vasco. É um jogador sensacional, pode ajudar muito o clube e vai ser uma alegria pra torcida”, disse.

Hoje Nenê joga no Juventude, clube gaúcho em que o meia atacante, de 42 anos, está desde abril de 2023. Nascido em Jundiaí (SP), Nenê atuou em São Januário entre agosto de 2015 e janeiro de 2018. E retornou ao Cruz-Maltino em setembro de 2021 após passagem por São Paulo e Fluminense. Assim, permaneceu no Vasco até partir para o Sul, deixando uma legião de fãs que até hoje o respeitam e admiram. Sentimento mútuo, já que o ex-atleta torce pelo sucesso do rival.

“Torço também para todos fiquem felizes nesse momento. Não sei qual a situação deles (Vasco e Philippe Coutinho), mas com certeza ele ajudaria muito o Vasco”, finalizou Nenê.

Contratação de Philippe Coutinho está avançando no Vasco

As negociações por Philippe Coutinho estão bem encaminhadas no Vasco. Afinal, no sábado (25/5), o presidente Pedrinho se reuniu com o jogador em São Januário para ajustes sobre a contratação. Formado em São Januário em 2008, Philippe foi ainda jovem para a Europa, seguindo carreira em clubes da Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Atualmente, ele defende o Al-Duhail, do Qatar, por empréstimo do Aston Villa-ING. Embora tenha vínculo com o clube britânico até 2026, os ingleses veem vantagem numa negociação para abrir espaço na folha salarial. Caminho que se abre para o Gigante da Colina.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.