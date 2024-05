Valladolid de Ronaldo Fenômeno conquista acesso na Espanha

Clube gerido por Ronaldo Nazário, o Valladolid está de volta à Primeira Divisão do Campeonato Espanhol. O time obteve o acesso neste domingo (26), com uma vitória sobre o Villarreal B por 3 a 2, em casa, no José Zorrilla, pela 41ª rodada da Série B da Espanha.

Moro, Álvarez e Diallo marcaram os gols que definiram a classificação dos anfitriões. Lekovic e Tesende descontaram para o time B do Submarino Amarelo, lanterna da competição nacional, com 40 pontos.

O Valladolid, que caiu na temporada passada, retorna, portanto, à elite para sua 47ª participação. Além de Ronaldo, que recentemente passou o Cruzeiro para as mãos do empresário Pedro Lourenço, o time tem no banco de reservas o técnico Paulo Pezzolano, treinador argentino que também passou recentemente pela Raposa.

A equipe soma 72 pontos e está na ponta da Segundona com o triunfo. O segundo colocado é o Leganés, que tem 71, seguido pelo Eibar, com 78.

Na próxima e última rodada, o Valladolid, que briga pelo título, visita o Tenerife, no domingo (2).

