Com hat trick de Moisés, Fortaleza goleia Sport e vai à final da Copa do Nordeste

Moisés prepara a finalização diante do Sport. Atacante do Fortaleza fez três dos quatro gols do Fortaleza - (crédito: Foto: Leonardo Moreira/FEC)

O Fortaleza está na final da Copa do Nordeste. A vaga veio neste domingo (26/5), após a goleada por 4 a 1 sobre o Sport em plena Arena Pernambuco, que recebeu público de 35.773. O time cearense fez um primeiro tempo sensacional, quando foi para o intervalo com 4 a 1 no placar e contando com atuação fantástica de Moisés, que marcou três deles. O outro foi de Hércules. Atônita, a torcida do Sport vaiou muito o time na saída para o intervalo. No segundo tempo, o Sport até que tentou e diminuiu com Gustavo Coutinho. Mas o Fortaleza se defendeu bem e ainda teve chances para ampliar.

Com isso, o Fortaleza vai em busca o tricampeonato da Copa do Nordeste, já que ganhou em 2019 e 2022. O Sport buscava o tetra. Afinal, ganhou em 1994, 2000 e 2014.

Um show de Fortaleza e hat trick de Moisés

O Fortaleza tinha uma tática: aproveitar os espaços quando os alas avançavam, principalmente Pedro Lima, pela direita. E foi assim que chegou ao gol aos oito minutos, com Moisés invadindo pela esqueda, fechando para o meio e chutando de fora da área uma bomba. Caíque França foi na bola mas não chegou a tempo.

Atrás do placar, o Sport e fez pressão por cinco minutos e quase empatou com Barletta chutando para grande defesa de João Ricardo. Mas no primeiro contra-ataque, o Fortaleza ampliou. Pochettino virou o jogo da direita para a esquerda do ataque. Moisés, numa matada incrível, ajeitou de chapa e chutou para fazer 2 a o.

O Sport sentiu o gol e, aos 21, Pochettino encontrou Hércules desmarcado na área. Aí foi só o apoiador driblar o goleiro e tocar para para o gol vazio. A torcida do Sport estava incrédula. O técnico Mariano Sossso colocou Ortiz no lugar de Riquelme e, no minuto seguinte, Pedro Lima fez um belo gol. Recolocaria o Sport no jogo, mas o VAR confirmou que o jogador ajeitou a bola com a mão e o tento foi anulado. Para completar o pesadelo, aos 42, Moisés entrou livre após passe de Cardona: 4 a 0.

Gol de honra do Sport

No segundo tempo, com alguns espaços nas arquibancadas, já que muitos torcedores do Sport foram embora decepcionados, o Sport teve um bom volume ofensivo. Porém, sempre pecando quando chegava na área. O Fortaleza, com a imensa vantagem, arriscava pouco, embora tenha criado pelo menos três lances de perigo. No fim, aos 38, Zé Roberto lançou Gustavo Coutinho pela direita. O atacante entrou na área e chutou na saída do goleiro João Carlos. Foi o gol de honra dos donos da casa. Mas que em nada lembrou o time que venceu o Galo na Copa do BR no meio da semana.

SPORT 1X4 FORTALEZA

Copa do Nordeste – Semifinal

Data: 26/5/2024

Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

Público: 35.773

Renda: R$ 1.550.380,00

SPORT: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Riquelme (Titi Ortíz, 30’/1ºT); Felipe (Alan Ruiz, Intervalo), Fabricio Domínguez (Zé Roberto, 24’/2ºT) e Lucas Lima (Fabio Matheus, 16’/2ºT); Chrystian Barletta, Gustavo Coutinho e Romarinho. Técnico: Mariano Soso

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco (Kuscevic, 26’/2ºT); Pedro Augusto (Zé Welison, Intervalo), Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero (Pedro Rocha, 26’/2ºT) e Moisés (Machuca, 32’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gols: Moisés, 8’/1ºT (1-0); Moisés, 18’/1ºT (2-0); Hércules, 21’/1ºT (0-3); Moisés, 42’/1ºT (0-4). Gustavo Coutinho, 38’/2ºT (1-4)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Marcio Santos e Luis Carlos Costa (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN-Fifa)

Cartões amarelos: Zé Roberto, Luciano Castán (SPO); Brítez, Cardona, Pedro Augusto, Pochettino (FOR) Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook