CRB derrota o Bahia nos pênaltis e decide a Copa do Nordeste

Bahia e CRB criaram boas chances mas não saíram do zero nos noventa minutos de jogo - (crédito: Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O CRB vai decidir a Copa do Nordeste pela segunda vez em sua história. Após empatar em 0 a 0 no tempo normal, venceu o Bahia por 8 a 7 nos pênaltis e enfrentará o Fortaleza, que eliminou o Sport, na decisão da competição. O heroi da partida foi o goleiro Matheus Albino, que pegou a cobrança de Caio Alexandre, já na série eliminatória. As finais da competição inicialmente acontecem nos dias 5 e 9 de junho, mas a CBF ainda pode mudar as datas.

O Bahia volta a campo no próximo domingo (2), contra o Atlético, pelo Brasileirão. Já o CRB joga na mesma data diante da Ponte Preta, pelo Brasileiro da Série B.

Primeiro Tempo

Ao contrário do que se poderia imaginar, foi o CRB quem tomou a iniciativa na partida. Sendo assim, dominou as ações contra os anfitriões e criou sua melhor chance aos 13 minutos. Hereda arrancou pela ponta direita, soltou uma bomba e a bola passou muito perto do ângulo direito de Marcos Felipe.

Aos poucos, contudo, o Bahia foi se tornando mais perigoso. Embora sem conseguir se sentir confortável em momento algum, criou boas chances e, desse modo, aos 31 minutos, Jean Lucas carimbou o travessão no lance mais agudo da primeira etapa.

Segundo Tempo

Se no primeiro tempo o CRB iniciou melhor, dessa vez foi Bahia quem resolveu tomar as rédeas da partida. Tanto que, aos quatro minutos, carimbou novamente a trave dos visitantes. E foi novamente com Jean Lucas, após passe de Caio Alexandre. Aos 15, Éverton Ribeiro deu passe magistral para Cauly, que driblou o goleiro, mas concluiu para fora.

Com o passar do tempo, os visitantes equilibraram a partida, mas não coseguiram ser contundentes a ponto de ameaçar a meta de Marcos Felipe. Como o Bahia também perdeu intensidade, a vaga na final foi para a decisão por pênaltis.

Anselmo Ramon iniciou as cobranças e fez 1 a 0 para o CRB. Primeiro a cobrar pelo Bahia, Everaldo empatou. Em seguida, Gegê fez o segundo para os alagoanos. Estupiñan, na sequencia, empatou a série em 2 a 2. Rômulo bateu em o terceiro e colocou o Galo na frente. O próximo a bater pelo Bahia foi Luciano Juba, fazendo 3 a 3. O CRB então fez o quarto com Hereda, mantendo 100% de aproveitamento. Logo depois, Cauly bateu e fez o quarto Bahia. O último pênalti dos visitantes coube a Mike, que fez o quinto. Por fim, Jean Lucas, que carimbou a trave duas vezes durante o tempo normal, por fim, acertou o gol.

Nas cobranças alternadas eliminatórias, João Pedro bateu e fez o sexto do Galo. Em seguida, Biel empatou para os donos da casa. Na sétima cobrança do CRB, Matheus Ribeiro anotou. Por sua vez, o sétimo a cobrar pelo Tricolor de Aço foi Ademir, que também marcou. Lucas Kallyel fez o oitavo para os visitantes e jogou a pressão para Caio Alexandre, que parou em Matheus Albino, que defendeu e levou o CBF à final.

BAHIA 0 (7) X (8) 0 CRB

Copa do Nordeste – Semifinal

Data: 26/05/2024

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias (Everaldo, 48’/2ºT), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Estupiñan, 31’/2ºT) e Cauly; Thaciano (Ademir, 38’/2ºT) e Rafael Ratão (Biel, Intervalo). Técnico: Rogério Ceni

CRB: Matheus Albino. Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão (Rômulo, 30’/2ºT), João Pedro e Gegê; Labandeira (Caio César, 1’/2ºT (Lucas Kallyel, 37’/2ºT)), Anselmo Ramon e Léo Pereira (Mike, 46/2ºT). Técnico: Daniel Paulista

Gols: –

Árbitro: Fabio Augusto Santos de Sá Junior (SE)

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel (SE) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

VAR: Thayslane de Melo Costa (SE)

Cartão Amarelo: Matheus Ribeiro, Rômulo e Anselmo Ramon (CRB)

Cartão Vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.