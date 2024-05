Ronaldinho Gaúcho faz gols e agradece pelo apoio a conterrâneos

De todas as personalidades que estiveram no Maracanã para o Jogo Solidário neste domingo (26/5), a que chama mais atenção é Ronaldinho Gaúcho. Afinal, além de craque histórico do futebol brasileiro – que conta com aclamação mundial – ele nasceu no Rio Grande do Sul e carrega sua origem no nome profissional. Nascido em Porto Alegre em 21/3/1980, Ronaldo de Assis Moreira começou a carreira no Grêmio.

“É muito triste. É a cidade onde eu nasci, onde conheço tudo, ver tudo embaixo d’água, ver tudo do jeito que está é muito triste, então a gente está fazendo o máximo que pode para ajudar”, disse Ronaldinho.

Família e amigos de Ronaldinho vivem em Porto Alegre

O ex-jogador lembrou que sua família e seus melhores amigos ainda vivem em Porto Alegre, capital gaúcha que ficou debaixo d’água, assim como dezenas de municípios do estado.

“O momento é complicado. A chuva não dá trégua, todo mundo está tentando ajudar, então é por isso que estou aqui, é para agradecer em nome de todos eles”, disse.

Ronaldinho quer mais Jogos Solidários pelo Sul

No Jogo Solidário, ele foi destaque marcando dois gols para o Time União, sob o comando do técnico Mano Menezes. Os outros gols da equipe foram da cantora Ludmilla, de Adriano Imperador e Diego Ribas.

Já o Time Esperança, sob a liderança de Dorival Jr – técnico da Seleção Brasileira – também marcou 5 gols, com Nenê, D’Alessandro, Cafu, MC Poze e Amaral (este se destacando também por um belo voleio que muitos consideraram o gol mais bonito do jogo).

Ronaldo acrescentou que espera pela realização de outros eventos beneficentes. Afinal, a destruição de boa parte do estado vai exigir um longo trabalho de recuperação.

“Espero que seja o primeiro (futebol solidário) de muitos. Ainda tem muito para ajudar”, ressaltou.

Rei dos Rolês, Ronaldinho mantém a fama mundial

De 1997, quando começou a carreira no Grêmio, até 2015, quando parou de jogar durante sua reta final no Fluminense, Ronaldinho passou por outros seis clubes: PSG-FRA, Barcelona-ESP (onde tornou-se ídolo), Milan-ITA, Flamengo, Atlético-MG e Querétaro-MEX. Portanto, são 8 clubes em 17 anos de trajetória. Sua aposentadoria conta, oficialmente, a partir de 2018, embora ele já estivesse parado desde 2015.

Assim, mesmo tantos anos após a saída do futebol, Ronaldinho ainda é figura badalada. E faz rolês pelo mundo. Há três meses, imagens do ex-craque brasileiro viralizaram quando ele participou de um reality show na Turquia.

