Xavi: ‘Tudo que fiz no Barcelona causou um temporal’

Xavi, agora, não é mais o treinador do Barcelona - (crédito: Foto: Jorge Guerrero/AFP via Getty Images)

Xavi Hernández se despediu do Barcelona neste domingo (26), com vitória sobre o Sevilla por 2 a 1, no Ramón Sánchez Pizjúan, pela última rodada do Campeonato Espanhol, em Sevilha. Ídolo do clube como jogador, o ex-meia deve dar lugar ao alemão Hansi Flick, que já tem acerto com o Barça, segundo a imprensa catalã. Em suas últimas palavras no cargo, o treinador, então, fez um forte desabafo e um alerta para o sucessor.

“O novo treinador sofrerá. Que tenha paciência, pois o Barcelona não é fácil. Assim, só vai se salvar se ganhar. Que saiba, desde já, que terá uma situação difícil. Afinal, trabalhará em um clube com adversidades econômicas. Comigo, houve uma expectativa grande por ser parte da história do clube. Esta visão jogou contra. Tudo o que fiz causou um temporal nos últimos dois anos”, colocou.

O treinador chegou ao Barcelona em novembro de 2021. Em dois anos e meio, conquistou apenas dois títulos: a Supercopa da Espanha de de 2022/2023 e o Campeonato Espanhol da mesma temporada. Obteve, também, alguns insucessos, como eliminações na Champions, Liga Europa e Copa do Rei. Em 102 partidas, obteve 71 vitórias no Barça. Ele deixa o clube com um vice-campeonato da Liga Espanhola, dez pontos atrás do Real Madrid (85 contra 95 do arquirrival).

“Tentamos controlar as emoções, sabendo que seria, enfim, difícil. Foi duro. Desfrutamos e sofremos. É uma lástima não poder continuar e cumprir o contrato. Queria seguir. Entendemos que estávamos em um bom caminho. Mas o presidente sabe o que decide. O Barça está acima de qualquer pessoa”, reforçou o treinador.

