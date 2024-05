CBF afirma que não vai vetar rebaixamentos no Brasileirão-2024

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, esteve presente no Maracanã, neste domingo (26), no Futebol Solidário, evento para angariar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Após a partida amistosa, o mandatário da entidade máxima do futebol nacional falou sobre a possibilidade desta edição do Campeonato Brasileiro não ter nenhuma queda para a Série B.

“Não é possível. O rebaixamento está atrelado às normas da Fifa, da Conmebol e ao regulamento da CBF e às leis do Brasil. A competição poderia ser questionada judicialmente”, afirmou Ednaldo.

Está hipótese é defendida, sobretudo, pelo Grêmio. O Tricolor se posicionou, publicamente, contra o rebaixamento, diante das dificuldades de logística que os clubes gaúchos enfrentam diante das tragédias no Rio Grande do Sul. Já o Inter adota uma postura mais cautelosa.

Assim, sem rebaixamento, o Brasileirão de 2025 passaria a ter 24 clubes. Uma ideia que a CBF descarta.

“Respeitamos todos os posicionamentos dos clubes. Mas 46 datas não dá. 38 já nos causa dificuldades. Não vamos acatar”, resumiu Ednaldo.

