Flamengo x Olympiacos vão jogar final no Maracanã pelo sub-20

A terceira edição da Copa Intercontinental Sub-20 já dia tem dia e local para acontecer. Em 2024, a disputa de partida única entre Flamengo e Olympiacos acontece no palco da última decisão de Libertadores, o Maracanã, no dia 24 de agosto.

Nos mesmos moldes que ocorria o Intercontinental antes do Mundial de Clubes da Fifa, os representantes são os campeões continentais vigentes de América do Sul e Europa. Nesse sentido, os vencedores da Libertadores Sub-20, caso do Fla, e da Liga Jovem da UEFA, o clube da Grécia.

Caminhada do sul-americano

O confronto, aliás, exibirá duas equipes que conseguiram as conquistas na base pela primeira vez na história. Na caminhada do Flamengo, o time avançou para a semifinal em grupo onde estavam Aucas, Defensor e Sporting Cristal. A saber, diferente da versão entre os profissionais, o torneio ocorre em sede única (neste ano, no Uruguai) e com 12 clubes. Depois disso, o Mengão eliminou o Rosario Central, na semi, e faturou o título frente a outro representante argentino, o Boca Juniors. Equipe, aliás, que era a campeã vigente.

Caminhada do europeu

Por sua vez, o Olympiacos chegou a Intercontinental Sub-20 jogando torneio que se assemelha, em parte, aos moldes iniciais da Liga dos Campeões da Europa até a temporada atual. Ou seja, oito grupos com quatro equipes cada onde os dois primeiros avançam para as oitavas de final.

Entretanto, paralelamente a fase de grupos, os 32 campeões nacionais da categoria que não estão nos grupos da Youth League (definidos pelo ranking de coeficiente da UEFA) jogam fases eliminatórias por oito vagas diretas na fase de 16 avos. Foi exatamente dessa forma que o Olympiacos adentrou ao torneio ao deixar pra trás Lecce (Itália) e Qabala (Azerbaijão). A partir daí, a trajetória até o título foi construída ao eliminar Inter de Milão, Lens (França), Bayern de Munique e Nantes (França) antes de, na decisão, superar outro clube italiano, o Milan.

Histórico

Esta será a terceira vez que o torneio criado em 2022 vai ser disputado e, de maneira consecutiva, em território sul-americano. No primeiro ano, o Benfica (Portugal) superou o Peñarol, por 1 a 0, no Estadio Centenario. Já no ano passado, o título ficou no continente quando o Boca Juniors empatou em 1 a 1 com o AZ (Holanda) e venceu, nos pênaltis, por 4 a 1. A partida em questão ocorreu em La Bombonera.

