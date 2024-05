Corinthians veta qualquer proposta por Bidon

O Corinthians segue de olho no mercado de transferência para possíveis reforços, mas também se prepara para algumas saídas. Contudo, um jogador que não deve sair do clube neste momento é Bidon. O volante recebeu algumas sondagens e foi envolvido em alguns rumores, mas não deixará o Timão tão cedo.

O Timão entende que Bidon não pode sair no seu primeiro ano de profissional. A informação aos seus representantes é que nem adianta trazer ofertas. O Corinthians entende que pode segurar a sua joia até o final de 2025 e fazer seu valor de mercado aumentar, conseguindo elevar o seu preço.

Bidon teve um sucesso meteórico em 2024. Campeão e craque da Copinha em 2024, o jogador subiu para os profissionais e, rapidamente, conseguiu espaço na equipe. É verdade que viveu uma montanha-russa no começo da temporada, alternando entre titular e reserva. Contudo, desde a chegada de António Oliveira, vem recebendo mais oportunidades com o treinador português.

Aliás, o caso do volante é diferente de Wesley. Afinal, o garoto tem várias propostas da Europa e pode deixar o Corinthians muito em breve.

Wesley está no segundo ano como profissional, já consolidado e as sondagens representam muito dinheiro, provavelmente na maior venda da história do clube. A expectativa que ele supere a venda de Gabriel Moscardo para o PSG, que aconteceu ainda nesta temporada. Esta transferência aconteceu por R$ 107 milhões e é a mais cara da história do Corinthians.

