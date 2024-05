Junior Barranquilla x Botafogo: escalações, arbitragem e onde assistir

Junior Barranquilla e Botafogo chegam à última rodada do Grupo D da Copa Libertadores classificados para as oitavas de final. Agora, então, os times buscam a liderança da chave para definir quem passa em primeiro lugar para decidir o primeiro mata-mata em casa. A bola rola, nesta terça-feira (27), às 19h, no Estádio Metropolitano de Barranquilla (COL).

Como chega o Junior?

Líder da chave com nove pontos, o Tubarão chega à “decisão” com a vantagem do empate para levar a primeira colocação, no campo da seleção colombiana. Para aumentas as chances de lograr êxito, o Junior terá os seus principais jogadores para a partida. Cantillo, ex-Corinthians, e Chará, ex-Atlético, são dois nomes conhecidos pelo público brasileiro.

Bacca, no comando de ataque, no entanto, figura como o principal nome da equipe. O centroavante, aliás, balançou redes duas vezes, no Estádio Nilton Santos, na vitória do Junior Barranquilla sobre o Botafogo por 3 a 1, no primeiro turno.

Como chega o Botafogo?

Com nove pontos, o Botafogo está atrás do Junior no saldo de gols. Precisa, portanto, vencer para assumir a liderança e confirmar a boa fase. Na Libertadores, o Glorioso perdeu as duas primeiras partidas e se recuperou em grande forma, vencendo três vezes em sequência e se classificando por antecipação quando muitos “especialistas” já o colocavam fora do principal torneio das Américas.

Mas o técnico Artur Jorge não terá vida fácil. O time viajou com desfalques importantes, como os atacantes Jeffinho e Savarino, e o meia Eduardo. O lateral-esquerdo Marçal também segue no departamento médico, e Cuiabano, recém-contratado para a mesma posição, só poderá ficar à disposição a partir da próxima fase.

Em contrapartida, Artur Jorge tem o reforço de Tiquinho, recuperado de uma lesão que o tirou dos gramados por um mês. Com ele, o Botafogo volta a ter uma referência de ataque. As outras novidades são, enfim, os retornos do atacante Diego Hernández e o meia Romero, ambos reintegrados após problemas disciplinares.

Onde assistir?

ESPN 4 (TV fechada) e Star + (streaming) transmitem a partida.

JUNIOR BARRANQUILLA x BOTAFOGO

Sexta rodada do Grupo D da Libertadores

Local: Metropolitano, em Barranquilla (COL)

Data e hora: 28/5/2024, às 19h (de Brasília)

JUNIOR: Mele; Pacheco, Olivera, Pena e Fuentes; Cantillo, Moreno e Chará; Enamorado, Caicedo e Bacca. Técnico: Arturo Reyes

BOTAFOGO: John, Suárez, Halter, Bastos e Hugo; Barbosa, Freitas e Romero; Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Germán Delfino (ARG)

