Renan, ex-Palmeiras, desembolsa valor milionário e se livra de processo

O zagueiro Renan surgiu no Palmeiras como uma grande promessa. Contudo, uma situação grave fora de campo influenciou a sequência da sua carreira. Isso porque, em 2022, quando estava emprestado ao Bragantino, ele recebeu acusação de envolvimento em acidente. No caso por matar um homem em episódio no qual estava na direção do seu carro. Assim, o jogador firmou um acordo com o Ministério Público de São Paulo para escapar do processo.

Com isso, o defensor vai desembolsar quantia milionária que será revertida em ação social. Renan vai pagar R$ 1,7 milhão ao órgão governamental, que utilizará o valor para a aquisição de 20 leitos de hemodiálise para o hospital “Santa Casa”, de Bragança Paulista.

A decisão ocorre porque o a cidade do interior de São Paulo encontra dificuldades de atender pacientes que necessitam fazer hemodiálise. Com isso, de acordo com o Ministério Público, a compra de novos leitos permitirá assistir de 100 a 120 novos pacientes por mês. A quantia vai ser paga exatamente à Santa Casa e o depósito do mesmo tem que ocorrer em até dez dias. O prazo encerra ao final desta semana.

O acordo entre o jogador e o MP promoverá o encerramento do processo devido ao atropelamento. Tal movimento judicial é conhecido também como “acordo de não persecução penal”. Assim, possibilita que o o acusado não receba denúncia e sanção ao respeitar determinadas exigências estabelecidas.

O caso envolvendo Renan, ex-Palmeiras

O defensor foi responsável por atropelar e matar o motociclista Eliezer Pena, de 38 anos, em julho de 2022. Período em que defendia o Bragantino por empréstimo junto ao Palmeiras. Com a partida, o homem deixou sua esposa e filha. Renan confessou que ingeriu bebida alcóolica horas antes do episódio. Assim, ficou preso por um dia. Vale ressaltar que ela ainda não possuía carteira de motorista definitiva.

Na ocasião, o zagueiro de 20 anos ganhou a liberdade após pagar uma fiança de R$ 242 mil. A quantia foi para a família da vítima, além do fato de o atleta já ter fechado um acordo para indenizar os familiares. O acidente causou a rescisão primeiro do empréstimo junto ao Bragantino e depois do contrato em definitivo com o Palmeiras.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .