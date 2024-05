Cruzeiro perde dois jogadores para as próximas partidas

O Cruzeiro tem dois desfalques confirmados para as próximas partidas. Isso porque Juan Dinenno vai passar por cirurgia no púbis e Arthur Gomes foi diagnosticado com edema muscular na coxa esquerda. Assim, eles não estarão aptos a enfrentar o Universidad Católica, na próxima quinta-feira (30), às 21h (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, no Mineirão.

Dinenno não atua desde abril, quando entrou em campo pela última vez contra o Alianza, da Colômbia, também pela competição continental. O atacante teve desgaste muscular e fratura no nariz. Na época, o Cruzeiro informou que o jogador não precisaria passar por cirurgia. O cenário, no entanto, mudou.

Segundo comunicado da Raposa, o atleta “apresentou evolução no tratamento do edema sofrido na partida contra o Alianza-COL, no Mineirão, mas, durante o retorno às atividades em campo, relatou queixas na região do púbis, o que motivou o clube a esta abordagem.”

A operação será conduzida pelo médico João Lopo Madureira e pelo médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira (29).

Já Arthur Gomes vinha sendo titular com Fernando Seabra e, de acordo com informações do Cabuloso, não precisará de cirurgia. No entanto, ficará fora das próximas partidas em recuperação.

