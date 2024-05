Torcida do Flamengo esgota ingressos para jogo da Libertadores

Flamengo e Millonarios se enfrentam em jogo decisivo no Maracanã - (crédito: Photo by Raul Arboleda / AFP)

Flamengo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira (28/05), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores. O jogo promete contar com muita pressão e apoio nas arquibancadas.

Afinal, os torcedores rubro-negros esgotaram todos os ingressos para partida. Os setores Leste, Oeste e Sul, que ainda estavam disponíveis para compra, foram inteiramente vendidos nesta segunda-feira (27/05). A expectativa, dessa forma, é por cerca de 60 mil torcedores no Maraca. A informação é do portal “Coluna do Fla”.

Como chega o Flamengo na última rodada da Libertadores

O jogo vale muito para as pretensões do Flamengo. Afinal, os jogadores rubro-negros precisam vencer para avançar automaticamente às oitavas de final da Libertadores. Com sete pontos conquistados, os comandados de Tite estão na segunda colocação e ainda podem terminar na liderança do grupo.

Aliás, Tite pode ter retornos importantes em campo. Erick Pulgar e Bruno Henrique, recuperados de lesão, devem ficar disponíveis para jogar. Além disso, De La Cruz, que sofreu uma pancada no joelho direito na semana passada, também não preocupa no jogo decisivo da Libertadores.

