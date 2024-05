Já assinou? Mulher acorda após cirurgia e pergunta sobre Coutinho no Vasco

Os torcedores do Vasco estão com muitas expectativas em relação à possível chegada de Philippe Coutinho ao clube. Aliás, a ansiedade é tão grande que uma torcedora acordou após ser sedada para uma cirurgia e imediatamente perguntou se o jogador já havia assinado contrato com o clube.

A mulher identificada como Giovana, e que apresenta um curativo no olho no vídeo viral, ainda pergunta ao pai se pode ir no jogo entre Vasco e Flamengo, marcado para o próximo domingo, dia 2 de junho, às 16h, no retorno do futebol após pausa por causa do drama vivido pelo povo gaúcho no Rio Grande do Sul.

“Philippe Coutinho já assinou contrato com o Vasco? Pai, posso ir no jogo do Vasco e Flamengo?”, pergunta a torcedora.

Vídeo: torcedora pergunta sobre Coutinho

???? Mulher acorda de sedação e pergunta se Coutinho já assinou com o Vasco. ???? @midiavascaina pic.twitter.com/qplhYdDD4O — ?Estagiário do VASCO? (@EstagiarioVasco) May 27, 2024

Acerto está próximo

O Vasco deu mais um passo para repatriar o meio-campista Philippe Coutinho. Isso porque o presidente Pedrinho se reuniu com o jogador em São Januário no fim de semana para ajustes finais acerca de sua contratação.

O meia tem vínculo junto ao Aston Villa até 2026, porém os ingleses não pensam em contar com Coutinho, o que abrirá espaço na folha salarial do clube. Assim, o caminho ficará livre para o atleta assinar com o Cruz-Maltino.

Revelado pelo clube da Colina, Philippe Coutinho fez sua última temporada pelo Al-Duhail, do Qatar, por empréstimo. Ele chegou ao Rio de Janeiro na última sexta, empolgando os vascaínos ao afirmar que todos conhecem seu desejo.

A expectativa é a de que o jogador assine contrato em definitivo por três temporadas com o Vasco. Ele poderá atuar na abertura da janela de transferências internacionais em julho.