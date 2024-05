São Paulo antecipa liberação de James Rodríguez para a Colômbia

Está cada vez mais próximo o final do relacionamento entre São Paulo e James Rodríguez. O Tricolor liberou o meia mais cedo para se reapresentar à seleção colombiana. Agora, o meia estará com outros convocados em preparação para a disputa da Copa América, no mês de junho.

Nesta segunda-feira (27), o elenco todo se apresentará na cidade de Barranquilla. O jogador pediu a antecipação para fazer uma visita aos familiares. Fora dos últimos jogos, foi liberado pelo técnico Luis Zubeldía sem grandes problemas. Assim, o São Paulo indica que seu futuro no clube está próximo do fim.

A Copa América deste ano vai acontecer nos Estados Unidos, de 20 de junho a 14 de julho. Contudo, a intenção do São Paulo é que o jogador faça uma grande competição para chamar atenção na compra dos seus direitos econômicos.

James conversa com uma equipe do futebol espanhol e vê com ótimos olhos a volta ao país. Ele jogou pelo Real Madrid entre 2014 e 2020, com um empréstimo ao Bayern de Munique neste período.

São Paulo não tem interesse em manter James

O colombiano tem contrato com o São Paulo até o dia 30 de junho de 2025. Neste momento, o meia ganha, por mês, mais de R$ 1 milhão. Contudo, sequer aparecia na lista de relacionado por Luis Zubeldía para as partidas. O Tricolor vê que não é viável manter um atleta tão caro no elenco, já que não vem sendo utilizado.

Com o técnico argentino, ele entrou apenas no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato brasileiro. Após o Choque-Rei, ele parou de estar na lista de relacionados por Zubeldía. O atleta cafeteiro chegou a pedir a rescisão de contrato com o clube até o Campeonato Paulista, mas reconsiderou e tentou renascer no clube.

