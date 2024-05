Jogador do Bayern de Munique recusa proposta do Barcelona

Joshua Kimmich tem contrato válido com o Bayern Munique até 2025 - Foto: Michaela Stache/AFP via Getty Images - (crédito: Michaela Stache/AFP via Getty Images)

O meia Joshua Kimmich recusou uma proposta do Barcelona. De acordo com informações do jornal ‘Sport’, havia contatos avançados entre as partes, mas, no momento, o alemão deu sua negativa devido à diferença entre a oferta apresentada pelos catalães e o que pretendia o jogador do Bayern de Munique, que tem contrato até 2025.

Segundo a mesma fonte, o jogador alemão vai receber cerca de 19,5 milhões de euros brutos por ano, um valor que o Barcelona dificilmente pode pagar. Kimmich era uma prioridade para Xavi e também está no topo da lista de Hansi Flick, cotado para ser o próximo treinador do Barcelona.

Além disso, Flick e Kimmich já trabalharam juntos tanto no Bayern de Munique, como na seleção alemã.

Na atual temporada, Kimmich fez dois gols e deu nove assistências em 43 partidas com a camisa do Bayern.

