Grêmio inicia preparação em Curitiba para retorno aos gramados

O Grêmio já está em Curitiba para dar sequência à preparação do retorno da equipe aos gramados. Isso porque o Tricolor Gaúcho ainda tem duas atividades em solo paranaense antes de enfrentar o The Strongest, da Bolívia. No caso, serão dois treinos na tarde desta segunda (27) e na terça-feira.

Até porque a sua volta para campo está marcada para a próxima quarta, às 19h, quando encara o adversário boliviano. O duelo pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores vai ocorrer no Couto Pereira, na capital paranaense.

Antes da chegada a Curitiba, o Imortal finalizou sua preparação em solo paulista, no último domingo (26). Atualmente, o Grêmio é o quarto colocado do Grupo C, com três pontos. Porém, a equipe ainda terá três compromissos. Além do embate com o The Strongest, da Bolívia, ainda vai enfrentar o Huachipato, do Chile, fora de casa, no dia 4 de junho. Depois retorna à capital paranaense onde recebe o Estudiantes, quatro dias depois.

Grêmio tem tarefa de mobilizar presença de sua torcida

A direção do Tricolor Gaúcho realiza uma força tarefa com participações em rádios do Paraná e Santa Catarina. Especialmente para convencer a presença dos torcedores e consulados no jogo decisivo com o The Strongest. O clube não estabelece um objetivo de público, especialmente porque o Imortal nunca mandou um jogo no Couto Pereira. Assim, se apoia nos relatos dos consulados. Há uma maior mobilização de torcedores para o confronto com o Estudiantes, porque a data e horários são mais favoráveis. Um sábado, às 19h.

Dessa forma, a diretoria fez contato com sócios, consulados e torcedores em geral. A intenção era destacar que um resultado positivo contra o The Strongest, na próxima quarta-feira (29), é essencial. Caso isso não ocorra, o embate com o Estudiantes pode significar apenas cumprimento de tabela. Por isso, o foco da mobilização é o duelo com o adversário boliviano e tentar transformar o Couto Pereira na Arena do Grêmio.

