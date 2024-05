FOTOS: Richarlison aproveita férias para visitar família da nova namorada

O atacante Richarlison, do Tottenham, está em Maringá, no Paraná, visitando a casa da nova namorada. O jogador está de férias após o fim da Premier League. Aliás, ele também não foi convocado pro Dorival Júnior para a Copa América por causa de uma lesão.

O jogador posou para fotos ao lado dos familiares da namorada, bateu uma bola na quadra com as crianças e jogou até videogame. Além disso, alguns momentos foram compartilhados pela sogra do jogador que agradeceu a visita.

“Mais um fim de semana lindo e especial de maio em família. Foi muito gostoso e especial ter você em nossa casa Richarlison, bem-vindo a nossa família. Bom retorno e até breve meus queridos!” – disse.

Namorada de Richarlison

Richarlison está namorando Amanda Araújo, estudante de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas demorou a tornar o romance público. Ela tem 20 anos de idade e possui mais de 350 mil seguidores em suas redes sociais. Os dois assumiram o relacionamento publicamente no dia 17 de maio.

O atacante voltou a falar abertamente sobre a vida pessoal após muitos meses. Isso porque ele admitiu que começou a fazer terapia para lidar com questões da carreira e do dia a dia. Aliás, o jogador chegou a afirmar que, em determinado momento, esteve cercado de pessoas mais preocupadas com seu dinheiro do que com ele mesmo.

Veja as fotos