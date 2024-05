Corinthians oficializa a saída do volante Paulinho

Fim do ciclo de Paulinho no Corinthians. Nesta segunda-feira (27), o Alvinegro anunciou a saída do volante. Aos 35 anos, o meio-campista não terá o seu contrato renovado junto ao clube e está livre para encontrar um novo destino.

Nos últimos dias, a renovação ganhou ares de otimismo dentro do Parque São Jorge, porém as negociações esfriaram e o entendimento foi para encerrar a história. O último jogo do meio-campista com a camisa do Corinthians será nesta terça-feira (28). Diante do Racing-URU, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será na Neo Química Arena e a diretoria vai prestar uma homenagem a fim de agradecer os serviços entregues ao clube.

Títulos e idolatria

Contratado em 2011 junto ao Bragantino, Paulinho teve uma passagem marcante pelo clube. O ápice veio em 2012 na campanha da Libertadores. O gol contra o Vasco da Gama, pelas quartas de final da competição, embalou o time rumo ao título. Naquela mesma temporada, ele foi campeão do Mundo pelo Timão.

Nesta segunda passagem, apesar de ser amador pela torcida, o meio-campista embora tenha se esforçado, não conseguiu ir bem. Sendo assim, Paulinho não convenceu a diretoria e o contrato foi encerrado.

Veja o comunicado de Paulinho

Ciclos chegam. Uns se encerram, outros se iniciam. Essa decisão foi pensada com a família e eu acho que a palavra mais correta é gratidão por tudo que o Corinthians me proporcionou.

Por tudo que o Corinthians me transformou em ser um jogador de seleção brasileira e ser um jogador que chegou em clubes europeus. Eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians. É o clube que eu amo.

