Militão: ‘Preparado para jogar a final da Champions’

Militão está recuperado e à disposição de Ancelotti para a final da Champions - Foto: Ander Gillenea/AFP via Getty Images - (crédito: Ander Gillenea/AFP via Getty Images)

O zagueiro Éder Militão, apesar de já estar recuperado da grave lesão sofrida no início da temporada, não é considerado titular do Real Madrid para a final da Champions no próximo sábado, dia primeiro de junho, contra o Borussia Dortmund, em Wembley. Isto porque o técnico Carlo Ancelotti vem utilizando a dupla formada por Nacho e Rudiger na equipe titular.

No entanto, o brasileiro sabe da importância que tem no elenco e, nesta segunda-feira (27), colocou-se à disposição de Ancelotti para disputar o jogo decisivo contra o Dortmund.

“Me machuquei há sete meses, mas agora estou pronto para jogar a final da Champions. Não imaginava isso, só pensava em me recuperar. Parece um filme”, comentou o zagueiro durante o ‘Media Day’ do Real Madrid.

LEIA MAIS: Jogador do Bayern de Munique recusa proposta do Barcelona

“Futebol é ganhar títulos e fazer história. Tudo acontece muito rápido, então é preciso aproveitar cada momento com os companheiros”, completou Militão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.