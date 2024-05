Coudet calcula prejuízo técnico para o Inter: ‘Muito coração’

O Inter enfrentará uma verdadeira maratona nas próximas semanas. Com a retomada dos jogos e um calendário ainda mais enxuto, os jogadores e comissão técnica sabem que o excesso de viagens será rotina enquanto não puder atuar no Beira-Rio, ainda sem condições de receber partidas por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

O técnico Eduardo Coudet sabe dos prejuízos técnicos que o Colorado vai ter. No entanto, ele acredita que não faltarão esforços para superar esse momento conturbado. Depois de quase duas semanas de treinamentos, os gaúchos voltam a campo nesta terça-feira, diante do Belgrano, na Arena Barueri, pela Copa Sul-Americana.

“Sabendo que é o povo que mais está sofrendo em todos os sentidos, é muita gente que perdeu tudo, mas também precisamos falar da parte técnica, da parte de futebol. E sim, é muito difícil estar fora, não ter um lugar estável, ter a incerteza de não saber onde vai jogar, onde vai poder ficar. Estamos concentrados o tempo todo, longe da família, difícil para os jogadores, para toda a gente que está aqui”, disse o argentino, em entrevista à “RBS TV”.

Inter terá calendário apertado e longas viagens

Serão seis jogos em aproximadamente 20 dias, em um calendário corrido por conta dos jogos adiados.

“Sabemos que há pessoas que sofreram muito e que somos privilegiados de poder ter todas as comodidades que temos. Mas quanto ao futebol, é difícil falar. A verdade é que vai vir um tempo difícil, porque vamos jogar seis jogos em 20 dias ou mais. Então, se vier uma etapa difícil, nós vamos enfrentar da melhor maneira e deixando tudo. Sobretudo, muita cabeça, muito coração e tratar de representar nossos torcedores a melhor maneira”, declarou.

Por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, o Inter ficou 12 dias sem treinar. O clube ainda não tem ciência de quando poderá voltar a utilizar as estruturas do Beira-Rio e do CT Parque Gigante. Assim, nos próximos 20 dias, vai percorrer cerca de 16 mil km, disputando seis partidas em seis locais diferentes.

