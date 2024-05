Vini Jr analisa nova função tática com Ancelotti: ‘Não queria’

Vini Jr e Carlo Ancelotti conversam durante partida do Real Madrid - Foto: Oscar del Pozo/AFP via Getty Images - (crédito: Oscar del Pozo/AFP via Getty Images)

Grande destaque do Real Madrid e na briga pela Bola de Ouro, Vini Jr revelou durante o ‘Media Day’ no clube, na semana da final da Champions, que “não queria” a nova função tática promovida pelo técnico Carlo Ancelotti. No entanto, o brasileiro reconheceu a evolução dentro de campo e afirmou que o novo posicionamento melhorou seu rendimento.

“Ele me convenceu a mudar de posição, eu não queria. Ele me ensinou a jogar por dentro também. Em um ano, evoluí mais do que em todo o anterior”, disse o camisa 7.

A mudança feita por Carlo Ancelotti aconteceu no dia 9 de abril, na partida de ida contra o Manchester City nas quartas de final da Champions. A novidade, inclusive, surpreendeu o time comandado pelo técnico Pep Guardiola, com Rodrygo mais à esquerda e Vini Jr por dentro.

Na ocasião, o atacante ajudou na classificação do Real Madrid com duas assistências no Santiago Bernabéu.

“Nem todos os jogadores podem vestir esta camisa ou treinar com essas lendas. A união dessa equipe nos deixa felizes. Os jogadores alemães são sempre complicados e estão muito próximos de mim, mas vamos ver o que o treinador se prepara para fazer de melhor. Nunca tive medo de perder a bola e foi isso que me trouxe até aqui”, explicou.

Vini Jr destaca ‘semana importante’ do Real Madrid

No próximo sábado, dia primeiro de junho, Vini vai disputar sua segunda final de Champions. Em 2022, o atacante marcou o gol da vitória contra o Liverpool e agora pode se tornar o primeiro brasileiro a balançar as redes em duas finais do torneio diferentes.

“É uma semana muito importante e espero que possamos vencer novamente. Sempre pensamos na vitória. Espero poder marcar, mas o mais importante é vencer. É um jogo único e temos que começar fortes desde o início. Perdemos apenas dois jogos e esperamos terminar a temporada assim. É uma semana muito importante e queremos voltar a vencer”, completou Vini Jr.

Por fim, Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam no sábado, em Wembley, na cidade de Londres, às 16h (de Brasília).

