Flamengo x Millonarios: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo disputa, nesta terça-feira (28), a partida mais importante da temporada até aqui. Afinal, precisa vencer o Millonarios, no Maracanã, para depender apenas de si para carimbar a vaga às oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h (de Brasília).

Torcida do Flamengo esgota ingressos para jogo da Libertadores

Na segunda posição do Grupo E, o Mais Querido tem sete pontos, empatado com o Palestino, que está na terceira colocação. Aliás, no mesmo horário de Flamengo x Millonarios, Bolívar e Palestino se enfrentam.

Mas, se por um lado o Rubro-Negro está em busca da classificação, por outro a equipe colombiana jogará no Rio de Janeiro apenas para cumprir tabela. O time somou apenas três pontos na competição, e não consegue nem brigar pela vaga para a Sul-Americana (terceiro lugar).

Onde assistir

A “Espn” transmite a partida entre Flamengo e Millonarios.

Como chega o Flamengo

Após cerca de quatro meses, o técnico Tite poderá contar com o quarteto Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Por outro lado, o treinador seguirá sem contar com Léo Pereira e Bruno Henrique, que estão no departamento médico. Fabrício Bruno, que está próximo de ser negociado com o West Ham, da Inglaterra, é dúvida.

LEIA: Após polêmica, Gabigol retorna ao Maraca com a camisa 10 do Flamengo

Como chega o Millonarios

Apesar de entrar em campo sem chances de classificação, o Millonarios viajou ao Rio de Janeiro com o time titular. Afinal, uma vitória na Libertadores vale uma premiação de 330 mil dólares (cerca de R$ 1,7 milhão). Mas, o treinador Aberto Gamero não terá Leonardo Castro, artilheiro do time, por conta de lesão.

FLAMENGO X MILLONARIOS

Libertadores – 2024 – fase de grupos – sexta rodada

Data e horário: 28/05/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Ortiz (Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

MILLONARIOS: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás e Jhoan Hernández; Daniel Ruiz, Daniel Catano e Emerson Rodríguez; Juan Carvajal. Técnico: Alberto Gamero.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailosky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.