São Paulo negocia a renovação com o atacante Juan

A diretoria do São Paulo corre nos bastidores para renovar o contrato do atacante Juan. O jogador de 22 anos tem vínculo até o fim do ano e, pode acertar com outro clube a partir de julho.

De acordo com as informações do UOL, a diretoria do clube paulista já enviou uma proposta e recebeu uma contraproposta. Ou seja, agora busca alinhar as expectativas em breve.

Zubeldía quer Juan

Empolgado com o garoto, Luis Zubeldía já manifestou publicamente o desejo de ficar com o jogador por mais tempo no MorumBIS. Inclusive, o treinador já usou até mesmo Germán Cano como exemplo para defender Juan. Os dois trabalharam juntos no Lanús e a torcida do time argentino o criticava bastante, algo semelhante com atleta do São Paulo e os tricolores.

Europa de olho

Enquanto o São Paulo não define a situação, Juan e seus empresários já foram procurados por outros clubes do velho continente para assinar contrato.

Apesar de não ter fechado com o jogador, o Tricolor não recebeu proposta, pois como ainda negocia a renovação, os clubes podem fechar diretamente, já pensando no pré-contrato.

