Presidente do Inter deixa reunião na CBF com bolas para treinos

Uma cena inusitada, mas que retrata bem a situação dos clubes gaúchos chamou a atenção nesta segunda-feira. Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos deixou a sede da CBF após o Conselho Técnico entre os clubes da Série A com bolas para treinar.

O Colorado perdeu boa parte de seu material para treinamentos, como uniformes e bolas, em virtude das enchentes. O CT Parque Gigante, aliás, ficou inundado e muito prejudicado. Barcellos falou sobre o tema após a reunião.

“A gente está com dificuldade para conseguir com fornecedor. Estava demorando muito. Me falaram que tinha umas bolas aqui e perguntaram se queria levar. As que encomendamos iam demorar e então levamos algumas bolas”, disse o presidente do Inter, que afirmou que a CBF cedeu o material.

Após um mês sem jogar, porém, o Internacional volta a entrar em campo nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana. O Colorado encara o Belgrano, na Arena Barueri, pelo torneio continental. O clube gaúcho tem treinado na cidade de Itu.

O último jogo do time de Eduardo Coudet aconteceu no dia 28 de abril, pelo Brasileirão, contra o Atlético-GO. No próximo sábado, o Internacional encara o Cuiabá pelo torneio nacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.